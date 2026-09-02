Путин предупредил об ответе в случае украинских атак на гражданскую авиацию
Россия сможет ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
Так российский лидер прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов над регионами России.
«Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», – подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что подобные угрозы можно расценивать как «заявку на государственный терроризм» и напомнил, что Украина при этом предлагает возобновить переговоры.
Ранее Зеленский обратился в своем Telegram-канале к международным авиакомпаниям и «предупредил», что из-за угрозы атак беспилотников российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.