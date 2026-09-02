В России запланировали выпускать по 12 Ил-114-300 в год
ПАО «Ил» планирует в 2028 г. выпустить шесть самолетов Ил-114-300, а к 2031 г. выйти на производство 12 машин в год. Об этом сообщил управляющий директор компании Даниил Бренерман на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«По плану, мы в 2028 г. должны выпустить шесть самолетов, и далее девять, девять и 12, и в итоге выйдем на производство 12 самолетов в год», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сейчас поступают заказы на эту модель, но плановые итоговые объемы производства будут зависеть от спроса авиакомпаний.
12 августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что производители начали поставлять первые экземпляры российских региональных самолетов Ил-114-300. По его словам, также разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, а на финальном этапе – испытания и сертификация МС-21 и Superjet. Мантуров добавил, что программа создания современного отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость.
9 июля Росавиация выдала сертификат типа на модернизированный турбовинтовой самолет Ил-114-300 со значительными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником Ил-114-100.