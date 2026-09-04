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Главная / Бизнес /

Греф: крупный бизнес адаптировался к переохлаждению экономики

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупный бизнес адаптировался к переходу экономики России на стадию переохлаждения, заявил ИС «Вести» председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы видим сейчас волну неплатежеспособности в разных секторах и банкротство компаний. Но в целом, еще раз повторяю, бизнес сумел адаптироваться», – добавил он.

По словам Грефа, компании резко сократили свои издержки, привлечение капитала, они стараются гасить долги. Он отметил, что это хорошая новость.

3 сентября «Ведомости» писали, что Греф на брифинге в рамках ВЭФ-2026 назвал текущее состояние экономики переохлаждением. Комментируя данные Росстата за II квартал (рост ВВП на 1,3% год к году после снижения на 0,2% в I квартале), он заявил, что оценка охлаждения экономики сегодня «уже очевидна».

1 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно осторожно относиться к термину «переохлаждение экономики». «Вот говорим переохлаждение, ну всем нравится переохлаждением пугать. Но когда мы говорим перегрев – никто не спорит, что перегрев – это когда спрос повышает предложение. А когда говорим переохлаждение – это значит, что у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения», – сказала она.

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