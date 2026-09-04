«Распадская» продала «УК Межегейуголь» в Туве

Чистый убыток ПАО «Распадская» по итогам первого полугодия сократился в два раза, до 8,3 млрд руб. Выручка стала меньше на 4% и достигла уровня в 57,9 млрд руб. Показатель EBITDA у компании за первые шесть месяцев вышел положительный – 610 млн руб. против отрицательных 7,8 млрд руб. год к году.