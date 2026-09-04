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Главная / Бизнес /

«Распадская» продала «УК Межегейуголь» в Туве

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ПАО «Распадская» подтвердила продажу угольной компании «Межегейуголь» в Туве, сообщили агентству «РИА Новости» в компании.

По данным ЕГРЮЛ, с 3 сентября владельцем 81,2769% доли в «УК Межегейуголь» значится ООО «Промресурс», зарегистрированное в Новосибирске.

Чистый убыток ПАО «Распадская» по итогам первого полугодия сократился в два раза, до 8,3 млрд руб. Выручка стала меньше на 4% и достигла уровня в 57,9 млрд руб. Показатель EBITDA у компании за первые шесть месяцев вышел положительный – 610 млн руб. против отрицательных 7,8 млрд руб. год к году.

За 2025 г. чистый убыток компании вырос до 53 млрд руб. против 11,7 млрд руб. годом раньше. Выручка тогда сократилась на 26% и составила 119,2 млрд руб. на фоне снижения мировых цен на коксующийся уголь.

«Распадская» является одним из крупнейших российских производителей коксующегося угля. Основные активы группы расположены в Кемеровской области и Республике Тыва.

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