«Распадская» продала «УК Межегейуголь» в Туве
ПАО «Распадская» подтвердила продажу угольной компании «Межегейуголь» в Туве, сообщили агентству «РИА Новости» в компании.
По данным ЕГРЮЛ, с 3 сентября владельцем 81,2769% доли в «УК Межегейуголь» значится ООО «Промресурс», зарегистрированное в Новосибирске.
Чистый убыток ПАО «Распадская» по итогам первого полугодия сократился в два раза, до 8,3 млрд руб. Выручка стала меньше на 4% и достигла уровня в 57,9 млрд руб. Показатель EBITDA у компании за первые шесть месяцев вышел положительный – 610 млн руб. против отрицательных 7,8 млрд руб. год к году.
За 2025 г. чистый убыток компании вырос до 53 млрд руб. против 11,7 млрд руб. годом раньше. Выручка тогда сократилась на 26% и составила 119,2 млрд руб. на фоне снижения мировых цен на коксующийся уголь.
«Распадская» является одним из крупнейших российских производителей коксующегося угля. Основные активы группы расположены в Кемеровской области и Республике Тыва.