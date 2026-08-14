«Распадская» по итогам полугодия сократила чистый убыток в два раза
Чистый убыток ПАО «Распадская» по итогам первого полугодия сократился в два раза, до 8,3 млрд руб. Консолидированный отчет опубликован на сайте компании.
Выручка стала меньше на 4% и достигла уровня в 57,9 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 24,9% – до 14,9 млрд руб. Убыток от операционной деятельности стал ниже на 57%, до 9,3 млрд руб. Себестоимость сократилась на 11% год к году.
Показатель EBITDA у компании за первые шесть месяцев вышел положительный – 610 млн руб. против отрицательных 7,8 млрд руб. год к году. В компании отметили, что основное влияние на показатель оказали мероприятия менеджмента по снижению затрат.
«Распадская» сообщила, что объем добычи рядового угля всех марок снизился на 12% год к году и составил 7,9 млн т. Снижение вызвано приостановкой добычи на разрезе «Распадский» до улучшения рыночной конъюнктуры, а также накоплением запасов угля на складах на конец 2025 г.
По итогам полугода Совет директоров не рекомендовал выплату дивидендов. В компании сослались на текущую макроэкономическую ситуацию и рыночную конъюнктуру, а также сохраняющееся санкционное давление.
Чистый убыток «Распадской» по итогам 2025 г. вырос до 53 млрд руб. против 11,7 млрд руб. годом раньше. Выручка тогда сократилась на 26% и составила 119,2 млрд руб. на фоне снижения мировых цен на коксующийся уголь.
«Распадская» является одним из крупнейших российских производителей коксующегося угля. Основные активы группы расположены в Кемеровской области и Республике Тыва.