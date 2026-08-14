«Распадская» по итогам полугодия сократила чистый убыток в два раза

Выручка стала меньше на 4% и достигла уровня в 57,9 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 24,9% – до 14,9 млрд руб. Убыток от операционной деятельности стал ниже на 57%, до 9,3 млрд руб. Себестоимость сократилась на 11% год к году.