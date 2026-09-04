Дальневосточная рыбопромышленная компания планирует нарастить вылов в 12 раз

Компания была создана в мае 2024 г. для управления активами в рыбной отрасли, которые перешли в собственность государства. В течение двух лет инвестиции в ремонт судов и поддержание их на плаву составили не менее 1 млрд руб. Отчисления группы в бюджет составили 1,1 млрд руб. в 2024 г. (с 14 августа), 6,1 млрд руб. в 2025 г. и почти 3,6 млрд руб. в 2026 г., уточнил представитель компании.