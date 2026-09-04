Дальневосточная рыбопромышленная компания планирует нарастить вылов в 12 раз

Дальневосточная рыбопромышленная компания планирует нарастить вылов в 12 разТакой рост ожидается за счет восстановления производственных мощностей
Государственная «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК) к концу 2026 г. рассчитывает нарастить вылов до около 56 500 тонн, что более чем в 12 раз выше показателя прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель компании на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Для промышленного рыболовства в этом году задействовано около 35 судов из 51. Годом ранее их было 10. Предприятия компании после федеральной кампании по переоформлению договоров пользования сохранили свои рыболовные участки (всего их 58). Общий объем квот – более 70 000 тонн.
По словам представителя компании, основной флот работает в Охотском, Беринговом и Японском морях. Здесь добываются минтай, треска, терпуг, макрурус, сельдь, краб и креветка. С июля суда также вышли на промысел в Северном бассейне – в Баренцевом море, где добываются треска, пикша и северная креветка. В Хабаровском крае прибрежный промысел сосредоточен на лососевых видах и корюшке.
Компания была создана в мае 2024 г. для управления активами в рыбной отрасли, которые перешли в собственность государства. В течение двух лет инвестиции в ремонт судов и поддержание их на плаву составили не менее 1 млрд руб. Отчисления группы в бюджет составили 1,1 млрд руб. в 2024 г. (с 14 августа), 6,1 млрд руб. в 2025 г. и почти 3,6 млрд руб. в 2026 г., уточнил представитель компании.
В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил в интервью ТАСС, что объем добычи водных биоресурсов в России в 2026 г. оценивается в 4,6-4,7 млн т. Таким образом, на государственную управляющую компанию может прийтись до 1,2% общего вылова в РФ в 2026 г.