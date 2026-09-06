S7 инвестирует более 2 млрд рублей в развитие судоремонтного завода в Мурманске

Компания S7 Group вложит более 2 млрд руб. в развитие судоремонтного завода в Мурманске, в производство уже инвестировано более 1 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, в настоящее время идет восстановление доков.