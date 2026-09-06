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S7 инвестирует более 2 млрд рублей в развитие судоремонтного завода в Мурманске

Ася Султанова

Компания S7 Group вложит более 2 млрд руб. в развитие судоремонтного завода в Мурманске, в производство уже инвестировано более 1 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, в настоящее время идет восстановление доков.

Как отметил Чибис, вложения позволили вернуть танкер «Енисей» на ремонт в порт приписки – Мурманск. В июне губернатор сообщил, что танкер впервые ремонтируют на Мурманском судоремонтном заводе. Раньше такие работы выполнялись за пределами региона. После обновления производственная база Мурманского СРЗ позволяет выполнять сложные работы и обслуживать крупные суда.

В мае МСРЗ начал ремонтировать рыболовецкий флот и суда пограничной службы. В перспективе предприятие будет принимать и суда «Атомфлота».

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