S7 инвестирует более 2 млрд рублей в развитие судоремонтного завода в Мурманске
Как отметил Чибис, вложения позволили вернуть танкер «Енисей» на ремонт в порт приписки – Мурманск. В июне губернатор сообщил, что танкер впервые ремонтируют на Мурманском судоремонтном заводе. Раньше такие работы выполнялись за пределами региона. После обновления производственная база Мурманского СРЗ позволяет выполнять сложные работы и обслуживать крупные суда.
В мае МСРЗ начал ремонтировать рыболовецкий флот и суда пограничной службы. В перспективе предприятие будет принимать и суда «Атомфлота».