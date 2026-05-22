Группа S7 начинает ремонтировать суда на своем заводе в Мурманске

Группа S7 начинает ремонтировать суда на своем заводе в МурманскеЭто поможет существенно улучшить ситуацию с судоремонтом в регионе
Мурманский судоремонтный завод (МСРЗ; входит в S7 Group) приступает к ремонту рыболовецкого флота и судов пограничной службы. В перспективе предприятие будет принимать и суда «Атомфлота», сообщил «Ведомостям» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он подчеркнул, что в регионе долгое время не было современной площадки, способной обеспечивать обслуживание широкого класса судов в арктическом бассейне. Сегодня предприятие уже работает с рыболовецким флотом и судами пограничной службы, а в перспективе будет принимать и суда атомного флота после завершения навигации по Северному морскому пути, пояснил Чибис. Речь идет не просто о перезагрузке предприятия, а об усилении и развитии стратегически важной для Мурманска судоремонтной компетенции, подчеркнул он.
В отчетности МСРЗ по РСБУ за 2025 г. указано, что у предприятия есть три плавучих дока, два из которых проходят модернизацию. Один из них грузоподъемностью 30 000 т был доставлен на завод в августе 2025 г. Генеральный директор МСРЗ Петр Матюшенко в сентябре 2025 г. назвал этот док самым мощным на Северо-Западе. Он также оценил объем инвестиций в развитие проекта не менее чем в 2 млрд руб., уточнив, что одной из специализаций обновленного МСРЗ станет ремонт атомных ледоколов.
На площадке МСРЗ ранее работал Мурманский судоремонтный завод морского флота, признанный банкротом в 2012 г. Осенью 2023 г. правительство региона и S7 Group подписали соглашение о создании судоремонтного предприятия на его площадке.
В январе 2025 г. Космический центр «Морской старт» (структура S7) выкупил юридическое лицо – владельца территории и чуть позже переименовал его в МСРЗ.
Представитель S7 Group сказал «Ведомостям», что МСРЗ летом 2026 г. приступит к ремонту судов в интересах ряда коммерческих заказчиков. Переговоры ведутся в том числе с «Атомфлотом», уточнил он. Существующие плавучие доки позволяют в основном принимать рыбопромысловые суда, сухогрузы и суда торгового флота, но в дальнейшем планируется расширение докового парка для ремонта более крупных судов, добавил представитель S7 Group.
«Атомфлот» приветствует преобразование МСРЗ в современный завод, говорит его представитель. Сейчас для ремонтных работ на МСРЗ организация использует плавкран «Черноморец», уточнил собеседник. Загрузка плавдоков завода судами предприятия, а также сторонних заказчиков для проведения совместных ремонтов планируется с 2027 г., добавили в «Атомфлоте». Собственная судоремонтная база «Атомфлота» в пиковый сезон – август – сентябрь, когда весь ледокольный флот отправляется на ремонт, – перегружена, говорил заместитель гендиректора по судоремонту этой организации Илья Акулов в апреле 2025 г.
Согласно отчетности МСРЗ по РСБУ за 2025 г., полноценная эксплуатация всех трех доков и выход на прибыль запланированы на 2027 г.
Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов в ноябре 2025 г. говорил, что около 70% российских судов ремонтируется за рубежом – в Китае, Южной Корее и Турции. Основные причины – дефицит крупнотоннажных доковых мощностей и санкционные ограничения на поставку запчастей и оборудования, отмечал он.
В частности, в Мурманской области местные верфи не успевают за потребностями отрасли, констатировал в апреле 2026 г. глава Корпорации развития региона Артем Кукса. В этих условиях регион делает ставку на два крупных проекта: государственный судоремонтный кластер на базе Мурманского морского рыбного порта и частную инициативу S7, которая модернизирует МСРЗ, отмечал Кукса.
Более трети судоремонтных мощностей в России сконцентрировано в Архангельске – 42 завода и восемь доков, сказал «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев со ссылкой на оценку «Нордик инжиринга» (I квартал 2025 г.). При этом к архангельскому порту приписано восемь рыбопромысловых судов. В Мурманске на 158 судов 34 завода и шесть доков, добавил он. Дефицит мощностей в Мурманской области довольно серьезный, особенно в части ремонта средне- и крупнотоннажного флота, уточняет Зверев. Ввод новых доков в регионе улучшит ситуацию, но не решит проблему полностью, полагает он.
Развитие судоремонта в Мурманске высоковостребовано рыбо- и крабопромысловыми компаниями, отмечает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов. Однако, по его словам, судовладельцы обращают внимание на высокую стоимость мурманского судоремонта: по отдельным видам работ она в 1,5–2 раза превышает расценки на Дальнем Востоке. Они также указывают на недостаточную развитость береговой инфраструктуры – нехватку причалов, соответствующих осадке крупнотоннажных судов, и проблемы с береговым электроснабжением, добавляет Аксенов.
По его данным, судовладельцы заинтересованы в услугах под ключ, чтобы судно могло обслуживаться у одного контрагента. Введение в эксплуатацию трех дополнительных доков значительно снизит дефицит мощностей в регионе и позволит сгладить пиковые нагрузки, которые обычно приходятся на IV квартал года, уверен Аксенов.
В регионе не хватает судоподъемных мощностей для докового ремонта крупных гражданских судов, констатирует главный редактор «Медиапалубы» Владислав Букин. Поэтому, к примеру, некоторые суда «Совкомфлота» вынуждены приходить на ремонт на Канонерский судоремонтный завод (Санкт-Петербург). Также есть недостаток мощностей для ремонта рыболовного флота – часть работ «закрывает» Архангельская область, добавляет Букин. Ранее с ремонтом помогали норвежские коллеги, теперь с этим сложно, отмечает он.
Спрос на ремонт в Мурманске формируют не только ледоколы и суда обеспечения «Атомфлота», но и рыболовные суда, портовый флот, арктические танкеры и вспомогательные суда под проекты Северного морского пути, перечисляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Большой средний возраст флота обусловливает растущий спрос, поясняет он. Для МСРЗ ключевой вызов – формирование кадрового ядра и выстраивание кооперации с надежными поставщиками, без чего невозможно будет выдержать сроки, считает Бурмистров. Реальный срок окупаемости проекта, по его оценке, – не ранее 2029–2030 гг., и это при эффективном выполнении производственной программы и заключении контрактов с операторами рыболовного флота.