Группа S7 начинает ремонтировать суда на своем заводе в Мурманске

В отчетности МСРЗ по РСБУ за 2025 г. указано, что у предприятия есть три плавучих дока, два из которых проходят модернизацию. Один из них грузоподъемностью 30 000 т был доставлен на завод в августе 2025 г. Генеральный директор МСРЗ Петр Матюшенко в сентябре 2025 г. назвал этот док самым мощным на Северо-Западе. Он также оценил объем инвестиций в развитие проекта не менее чем в 2 млрд руб., уточнив, что одной из специализаций обновленного МСРЗ станет ремонт атомных ледоколов.