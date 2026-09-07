Rostic's запустил продажу фирменных блюд в «Пятерочке»

Новые позиции доступны для заказа в более чем 750 магазинах Москвы. Для сохранения свежести овощей и сочности курицы в панировке используется упаковка по технологии модифицированной газовой среды (МГС), что позволяет хранить продукт до пяти-семи суток при соблюдении температурного режима. По результатам теста на основе анализа продаж и покупательского спроса будет принято решение о масштабировании проекта, отметили в Rostic's.