Rostic's запустил продажу фирменных блюд в «Пятерочке»
Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic's запустила продажу фирменных блюд в супермаркетах «Пятерочка». В ассортимент вошли «Шефролл», «Шефбургер», «Чизбургер де люкс» и наггетсы с сырным соусом, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Новые позиции доступны для заказа в более чем 750 магазинах Москвы. Для сохранения свежести овощей и сочности курицы в панировке используется упаковка по технологии модифицированной газовой среды (МГС), что позволяет хранить продукт до пяти-семи суток при соблюдении температурного режима. По результатам теста на основе анализа продаж и покупательского спроса будет принято решение о масштабировании проекта, отметили в Rostic's.
«Наше партнерство с "Пятерочкой" дает нам возможность стать максимально доступным для гостя в любой точке города», – заявила директор b2b каналов продаж и доставки в Rostic's Наталья Дубинкина.
Rostic’s – сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из курицы. До 2023 г. компания работала под брендом KFC Yum! Brands. В марте 2022 г. американская компания объявила о приостановке инвестиций и развития в России, направив доходы на гуманитарные нужды.
В апреле 2023 г. российский «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова купил бизнес Yum! Brands в России. По условиям соглашения новые владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC, а также права на бренд Rostic's.