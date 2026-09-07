На регионы пришлось более 70% покупок на маркетплейсах
Центр покупательской активности пользователей маркетплейсов смещается из Москвы вглубь России. На столицу приходится лишь 26,3% от суммарного оборота Ozon и Wildberries, согласно данным с июня 2025 г. по июль 2026 г. Такие цифры представили аналитики Kokoc Group, основываясь на выборке из 21 категории товаров.
Всего за период оборот составил 5,4 трлн руб. Лидером по темпу роста среди крупных регионов стал Красноярск. За 12 месяцев его оборот увеличился на 10,2% год к году и достиг 253,9 млрд руб. Москва за тот же период прибавила всего 6,7%. На втором месте Воронеж с ростом в 9,5% (388,1 млрд руб.), затем Тюмень – 8,8% (227,3 млрд руб.) и Ярославль – 8,3% (+321,6 млрд руб.). Крупнейшим кластером вне Москвы остаются Санкт-Петербург и Северо-Западный округ с оборотом 950,3 млрд руб., но его рост составил только 0,6%.
Средний чек при этом отличается незначительно. В Воронеже он составляет 1701 руб. против 1606 руб. в Москве и Подмосковье. В Ростове-на-Дону он достигает 1676 руб., в Краснодаре – 1664 руб., в Тюмени – 1659 руб. Регионы при этом чаще заказывают товары из крупных бытовых категорий. В автотоварах на регионы вне Москвы приходится 80,2% оборота, в спорте и отдыхе – 77%, в строительстве и ремонте – 75,9%, в одежде – 75,4%, в бытовой технике – 73,5%.
Аналитики отметили, что рост региональных продаж происходит одновременно с расширением логистической инфраструктуры маркетплейсов и увеличением количества ПВЗ. В мегаполисах прирост новых пунктов выдачи замедлился до 24% в год, тогда как в регионах он держится на уровне 50–62%.
25 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP писали, что общий объем сделок по покупке и аренде складов в регионах России (без учета Москвы и Подмосковья) по итогам 2026 г. может составить 3,2 млн кв. м. Это на 55,4% превышает итоги прошедшего года. Их резидентами, по его словам, могут стать маркетплейсы и ритейлеры, которые будут заключать договоры на площади с прицелом на постепенное улучшение динамики экономического роста в 2027 г.