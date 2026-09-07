На регионы пришлось более 70% покупок на маркетплейсах

25 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP писали, что общий объем сделок по покупке и аренде складов в регионах России (без учета Москвы и Подмосковья) по итогам 2026 г. может составить 3,2 млн кв. м. Это на 55,4% превышает итоги прошедшего года. Их резидентами, по его словам, могут стать маркетплейсы и ритейлеры, которые будут заключать договоры на площади с прицелом на постепенное улучшение динамики экономического роста в 2027 г.