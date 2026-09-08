Maersk приостановил работу с терминалом на Украине

МИД Турции заявил в августе, что Россия и Украина должны «срочно принять конкретные меры для обеспечению безопасности судоходства» в Черном море. Тогда поводом для заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стала вторая за месяц атака на турецкое судно в акватории.