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Maersk приостановил работу с терминалом на Украине

Антон Потоков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Датский морской перевозчик Maersk остановил сотрудничество с терминалом в украинском Борисполе по «операционным причинам». Об этом сообщили в Telegram-канале украинского представительства компании.

«По операционным причинам компания Maersk Ukraine прекращает сотрудничество с терминалом в городе Борисполь, оператором которого является компания Bit Vantage LLC», – говорится в сообщении.

22 июля Maersk также приостановила работы с портом Черноморск в Одесской области из-за рисков. Суда начали перенаправлять в румынский порт Констанца. В Maersk сообщили, что совместно с клиентами прорабатывают логистику доставки грузов из Румынии на территорию Украины.

С начала российско-украинского конфликта ВС России наносят удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины. Минобороны РФ заявляет, что удары наносятся по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

МИД Турции заявил в августе, что Россия и Украина должны «срочно принять конкретные меры для обеспечению безопасности судоходства» в Черном море. Тогда поводом для заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стала вторая за месяц атака на турецкое судно в акватории.

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