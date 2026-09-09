Onlinetours запустил отдельный сервис для премиальных туров от 500 000 рублей
Сервис бронирования пакетных туров Onlinetours запустил отдельный сервис для премиальных туров Onlinetours Premium. Бюджет тура в этом сегменте начинается от 500 000 руб., а клиенту закрепляют персонального эксперта, который сопровождает поездку на всех этапах, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Сервис охватывает больше сценариев, чем пакетный пляжный отдых. В Onlinetours заметили, что в запросы состоятельных туристов входит уровень обслуживания, концепция отеля, повышенный класс перелета, индивидуальный трансфер и подготовка дополнительных документов. Клиенты не хотят тратить время на решение организационных вопросов.
По этой причине специалисты премиального сервиса сами составляют индивидуальные маршруты, организуют круизы и поездки на крупные мировые события. В Onlinetours Premium входит визовое сопровождение, специальные условия размещения в отелях, доступ к ограниченному ассортименту и разные варианты оплаты.
Самые высокие средние чеки в этом сегменте – на Сейшельских островах, где отдых будет стоить примерно 741 000 руб. Почти не уступают Мальдивы и Маврикий со средними чеками в 663 000 руб. и 640 000 руб. соответственно. В Омане средний чек составил 621 000 руб., в Индонезии – 570 000 руб., в Танзании – 558 000 руб. Максимальный чек по Мальдивам достигал 7,8 млн руб., по Турции – 4,9 млн руб., а по Сейшелам – 3,36 млн руб.
1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные АТОР писали, что россияне в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж. Число на 8,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Организация учитывала 30 наиболее востребованных туристических направлений, включая Абхазию. Кроме того, данный показатель включает в себя около 1 млн транзитных поездок.