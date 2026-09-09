Onlinetours запустил отдельный сервис для премиальных туров от 500 000 рублей

Самые высокие средние чеки в этом сегменте – на Сейшельских островах, где отдых будет стоить примерно 741 000 руб. Почти не уступают Мальдивы и Маврикий со средними чеками в 663 000 руб. и 640 000 руб. соответственно. В Омане средний чек составил 621 000 руб., в Индонезии – 570 000 руб., в Танзании – 558 000 руб. Максимальный чек по Мальдивам достигал 7,8 млн руб., по Турции – 4,9 млн руб., а по Сейшелам – 3,36 млн руб.