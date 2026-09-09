Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LENT1 761,5-1,04%CNY Бирж.12,728-0,23%IMOEX2 255,05-0,84%RTSI821,51-0,84%RGBI113,63-0,04%RGBITR773,61-0,01%
Главная / Бизнес /

Vietnam Airlines возобновила рейсы из Ханоя в Москву

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Авиакомпания Vietnam Airlines возобновила рейсы по маршруту Ханой – Москва. Об этом сообщило посольство России во Вьетнаме.

В сообщении указано, что 9 сентября регулярный рейс авиаперевозчика VN63 по маршруту Ханой – Москва вылетел по графику.

«Посольство России во Вьетнаме остается в контакте с авиакомпанией», – подчеркнули в дипмиссии.

7 сентября ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что рейс VN63 из Ханоя в Москву задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Около 600 российских туристов ждали вылета из аэропорта «Нойбай» в Ханое.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь