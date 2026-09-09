Vietnam Airlines возобновила рейсы из Ханоя в Москву

7 сентября ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что рейс VN63 из Ханоя в Москву задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Около 600 российских туристов ждали вылета из аэропорта «Нойбай» в Ханое.