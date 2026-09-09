Vietnam Airlines возобновила рейсы из Ханоя в Москву
Авиакомпания Vietnam Airlines возобновила рейсы по маршруту Ханой – Москва. Об этом сообщило посольство России во Вьетнаме.
В сообщении указано, что 9 сентября регулярный рейс авиаперевозчика VN63 по маршруту Ханой – Москва вылетел по графику.
«Посольство России во Вьетнаме остается в контакте с авиакомпанией», – подчеркнули в дипмиссии.
7 сентября ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что рейс VN63 из Ханоя в Москву задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Около 600 российских туристов ждали вылета из аэропорта «Нойбай» в Ханое.