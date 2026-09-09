Мошенники рассылают селлерам Wildberries фейковые предложения о компенсации
Мошенники рассылают продавцам предложения о «помощи» в получении компенсации за товары, сгоревшие на складах Wildberries. Они обещают, что маркетплейс вернет среднюю стоимость реализации за вычетом комиссии, а за услугу берут процент от суммы, сообщает Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) в своем Telegram-канале.
По словам злоумышленников, Wildberries якобы вернет среднюю стоимость реализации за вычетом стандартной комиссии (логистика и хранение не учитываются). Они убеждают селлера, что соглашение будто бы придет в ЭДО с 9 по 16 ноября, а выплаты – равными долями до конца декабря. За услугу берут процент от суммы сгоревшего товара (индивидуально). Оплата предлагается либо 100% предоплатой, либо 50/50. В случае неудачи обещают возврат.
В Wildberries Ассоциации заявили, что это фейк: никаких дополнительных каналов компенсации нет, информация передана в службу безопасности платформы. Сопредседатель АУРЭК Алексей Васильев отметил, что мошенники описывают порядок расчетов неверно, а обещание конкретных дат – явный признак обмана. Он призвал продавцов не переводить деньги посредникам.
8 сентября «Коммерсантъ» писал со ссылкой на письмо Союза продавцов маркетплейсов премьер-министру Михаилу Мишустину, что продавцы Wildberries столкнулись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары и просят правительство взять ситуацию под контроль. Деньги не получены за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа, где речь может идти об общей сумме в 20 млрд руб. Опрос союза продавцов свидетельствует, что 95,6% селлеров не получили выплаты.
В июле Wildberries столкнулся с атаками украинских беспилотников на склады в центральной части России. Некоторые склады были повреждены либо уничтожены вместе с товарами. 2 сентября основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что ФНС начала присылать пострадавшим от БПЛА предпринимателям Wildberries уведомления о годовой отсрочке по уплате налогов.