Мошенники рассылают селлерам Wildberries фейковые предложения о компенсации

8 сентября «Коммерсантъ» писал со ссылкой на письмо Союза продавцов маркетплейсов премьер-министру Михаилу Мишустину, что продавцы Wildberries столкнулись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары и просят правительство взять ситуацию под контроль. Деньги не получены за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа, где речь может идти об общей сумме в 20 млрд руб. Опрос союза продавцов свидетельствует, что 95,6% селлеров не получили выплаты.