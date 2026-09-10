Продажи тяжелых грузовиков с начала года снизились на 17%

Доля в 38% пришлась на седельные тягачи. Всего было реализовано 9200 штук (-7,8% год к году). Продажи самосвалов снизились до 4200 штук (-24%), их доля – 17,2% рынка. На различную спецтехнику пришлось почти 30% продаж – 7300 шт. Остальной объем рынка распределился между фургонами и бортовыми версиями – 6% и 9,4% соответственно.