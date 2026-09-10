Продажи тяжелых грузовиков с начала года снизились на 17%
Продажи тяжелых грузовиков массой свыше 16 составили 24 400 единиц, что на 17% меньше год к году, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Доля в 38% пришлась на седельные тягачи. Всего было реализовано 9200 штук (-7,8% год к году). Продажи самосвалов снизились до 4200 штук (-24%), их доля – 17,2% рынка. На различную спецтехнику пришлось почти 30% продаж – 7300 шт. Остальной объем рынка распределился между фургонами и бортовыми версиями – 6% и 9,4% соответственно.
Примечательно, что почти две трети рынка обеспечила отечественная техника – 63,2%. Больше всего грузовиков реализовал «Камаз» – 9401 шт. (+7,4%). «Урал» купили 1433 раза (+6,3%). Кратно выросли продажи грузовиков Valdai – до 766 шт. (+284,2%).
На втором месте китайские производители. Sitrak и FAW купили 2153 шт. (-55,3%) и 1995 шт. (-20,1%) соответственно. Dongfeng взяли в количестве 1610 шт. (+32%), а Shacman – 1441 шт. (-51,3%). Минский MAZ купили 1830 раз (-13,6%).
По данным «Автостата», по итогам 2025 г. в России было реализовано примерно 47 000 тяжелых грузовиков – на 54% меньше показателя 2024 г., когда продажи составили около 102 000 шт. Это минимальный показатель за пять лет.