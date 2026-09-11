Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,530%VEON-RX62,6-1,11%BRZL1 300+1,56%IMOEX2 289,48-0,84%RTSI855,04-0,84%RGBI113,82-0,17%RGBITR775,35-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФНС разъяснила порядок начисления бонусов маркетплейсов

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бонусные баллы маркетплейсов, начисляемые продавцам, не должны считаться доходом селлеров и облагаться налогом. Это следует из письма Федеральной налоговой службы (ФНС) от 2 сентября, обратило внимание Frank Media.

ФНС определила баллы как внутренний механизм вознаграждения маркетплейса, с помощью которого селлер может заплатить маркетплейсу за его услуги.

В январе 2026 г. «Ведомости» писали, что налоговые органы в 2025 г. начали доначислять продавцам с маркетплейсов налоги на бонусные баллы, которые они получают от платформ за участие в программах скидок. Тогда претензии налоговых органов в основном затронули партнеров Ozon

Само участие в программе добровольное. Продавец разрешает платформе устанавливать скидки на товары от имени и за счет продавца, а за каждый рубль скидки маркетплейс начисляет 1 балл. Позже баллы автоматически списываются в счет оплаты услуг: комиссии, логистики, продвижения. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что баллы маркетплейсов не отвечают критериям экономической выгоды, так как продавец не может вывести их на расчетный счет, обменять на деньги, передать третьим лицам или отказаться от их автоматического списания за услуги комиссии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её