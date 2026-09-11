ФНС разъяснила порядок начисления бонусов маркетплейсов

Само участие в программе добровольное. Продавец разрешает платформе устанавливать скидки на товары от имени и за счет продавца, а за каждый рубль скидки маркетплейс начисляет 1 балл. Позже баллы автоматически списываются в счет оплаты услуг: комиссии, логистики, продвижения. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что баллы маркетплейсов не отвечают критериям экономической выгоды, так как продавец не может вывести их на расчетный счет, обменять на деньги, передать третьим лицам или отказаться от их автоматического списания за услуги комиссии.