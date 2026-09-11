В России оптовые цены на сахар за месяц снизились на 8,3%

Сбор сахарной свеклы в 2025 г. увеличился на 8,5% по сравнению с показателями 2024 г. и составил 48,9 млн т. Уровень самообеспеченности сахаром в 2025 г. составил 104,9%. Это выше порога Доктрины продовольственной безопасности, который составляет 90%. Положительная динамика сохраняется и в 2026 г. За семь месяцев текущего года выпуск сахара увеличился на 16,7%. В 2025 г. он превысил 6,3 млн т.