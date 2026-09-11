В России оптовые цены на сахар за месяц снизились на 8,3%
Оптовая цена на сахар в России за месяц снизилась на 8,3%. Такие цены сопоставимы с показателями 2024 и 2023 гг., сообщили «Ведомостям» в Минсельхозе РФ.
Сейчас на цене сказывается сезонный фактор, однако, как отметили в ведомстве, по мере наращивания объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет увеличиваться, а цена снизится.
«Дальнейшая динамика цен на сахар на внутреннем рынке, как и в прошлом году, будет определяться потребностью сахарных заводов в оборотном капитале для оплаты сырья и компенсации затрат, а также уровнем экспортных паритетов на российский сахар в странах Центральной Азии», – сказал председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин.
Сбор сахарной свеклы в 2025 г. увеличился на 8,5% по сравнению с показателями 2024 г. и составил 48,9 млн т. Уровень самообеспеченности сахаром в 2025 г. составил 104,9%. Это выше порога Доктрины продовольственной безопасности, который составляет 90%. Положительная динамика сохраняется и в 2026 г. За семь месяцев текущего года выпуск сахара увеличился на 16,7%. В 2025 г. он превысил 6,3 млн т.
Как отметил Бодин, сейчас сахар производят 54 из 63 сахарных заводов. Их общая мощность достигла 38 500 т сахара в сутки (суточное потребление страны составляет 16 000 т). В течение месяца остальные заводы также приступят к производству. В таком случае производство достигнет 51 000 т в сутки.
По его словам, с начала сезона 2026/2027 заводы переработали 6,3 млн т сахарной свеклы и произвели 815 500 т свекловичного сахара. Бодин добавил, что этого будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и экспорта.
8 сентября в Минсельхозе сообщали, что за месяц картофель подешевел на 12,3%. Потребительские цены на картофель снизились на 16,5%, на морковь – на 12,6%, на белокочанную капусту – на 16,4%. Стоимость репчатого лука стала меньше на 8,2%, столовой свеклы – на 11,8%.