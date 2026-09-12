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Главная / Политика /

Песков: Россия видит интерес бизнеса в возобновлении связей с США

Максим Цуланов

Москва видит интерес бизнеса в возобновлении сотрудничества России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«На уровне компаний мы видим большую заинтересованность», – сказал он.

Песков уточнил, что пока сотрудничества с американской стороной нет. Сейчас есть миротворческие усилия американцев, которые снова активизировались: «Мы искренне надеемся, что эти усилия принесут плоды». По его словам, логика развития диалога «говорит о том, что нужно как можно скорее возобновлять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество».

«Но мы слышали заявления господина [министра финансов Скотта] Бессента и на другом уровне – о том, что, дескать, сначала урегулирование, а потом сотрудничество. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация», – добавил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что РФ и США не обсуждали снятие санкций в ходе его визита в США. Он участвовал в министерской встрече стран G20 в Эшвилле.

Накануне США пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики G20 в Хьюстоне, в которой примут учасие европейские ведомства и официальные лица США. В ходе встречи страны обсудят вопрос энергетической безопасности. Одной из причин встречи является обеспокоенность Европы ситуацией на топливном и энергетическом рынках.

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