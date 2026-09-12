Песков: Россия видит интерес бизнеса в возобновлении связей с США

Песков уточнил, что пока сотрудничества с американской стороной нет. Сейчас есть миротворческие усилия американцев, которые снова активизировались: «Мы искренне надеемся, что эти усилия принесут плоды». По его словам, логика развития диалога «говорит о том, что нужно как можно скорее возобновлять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество».