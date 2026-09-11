США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Хьюстоне

В условиях закрытия Ормузского пролива и начала нового витка эскалации в Йемене поставки могут достигать европейских стран с еще большим трудом. Так, поддерживаемое Ираном движение хуситов «Ансар Аллах» начало наступление против сил официального правительства Йемена. Хуситы захватили портовый город Моха и продвигаются в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, который находится на противоположной стороне от Ормузского пролива (через него проходит один из ключевых маршрутов мировой торговли и поставок энергоресурсов). Если повстанцам удастся закрепиться в проливе, Иран сможет перекрыть поставки нефти через еще один важнейший транзитный коридор. Данный факт еще больше поднимет цены на топливо.