США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Хьюстоне
США пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики G20 в Хьюстоне, сообщило агентство Reuters. Встреча состоится на следующей неделе, в ней, по данным агентства, будет участвовать представитель РФ.
В ходе встречи страны обсудят вопрос энергетической безопасности. В ней примут участие европейские ведомства и официальные лица США. Как отмечает Reuters, одной из причин встречи является обеспокоенность Европы ситуацией на топливном и энергетическом рынках.
В условиях закрытия Ормузского пролива и начала нового витка эскалации в Йемене поставки могут достигать европейских стран с еще большим трудом. Так, поддерживаемое Ираном движение хуситов «Ансар Аллах» начало наступление против сил официального правительства Йемена. Хуситы захватили портовый город Моха и продвигаются в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, который находится на противоположной стороне от Ормузского пролива (через него проходит один из ключевых маршрутов мировой торговли и поставок энергоресурсов). Если повстанцам удастся закрепиться в проливе, Иран сможет перекрыть поставки нефти через еще один важнейший транзитный коридор. Данный факт еще больше поднимет цены на топливо.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цена на дизельное топливо в США ускорила рост. Его средняя стоимость впервые достигла $6,0556 за галлон. В Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон.
В конце августа заседание «Большой двадцатки» уже посещал представитель России – министр финансов Антон Силуанов. Встреча представителей G20 прошла в Эшвилле. Российский минфин был приглашен президентом США Дональдом Трампом, однако тогда не все европейские политики положительно отнеслись к такому решению американского лидера.