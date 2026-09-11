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Силуанов: снятие санкций с России в США не обсуждалось

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия и США не обсуждали снятие санкций. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов журналисту Александру Юнашеву, комментируя свой визит в США.

«В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это», – сказал он.

Силуанов посетил США 31 августа. Министр участвовал в министерской встрече стран G20 в Эшвилле. Приглашение американцами Силуанова вызывало резкую критику европейских министров. «Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на первое с 2022 г. очное участие российского министра в мероприятиях G20.

Президент США Дональд Трамп объяснил приглашение российского министре тем, что Вашингтон рассчитывает на результат от его участия. Трамп подчеркнул, что успех заключается в умении находить общий язык.

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