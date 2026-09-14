Правительство временно ограничило экспорт серной кислоты
Правительство до 31 декабря 2026 г. временно запретило экспорт серной кислоты. Это следует из постановления правительства, передает «РИА Новости».
Серную кислоту можно будет вывозить из РФ на основании решений, принятых премьером или его заместителями, а также в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.
Изменения вносятся в постановление правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311. Документом определен перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из РФ. Ограничение начнет действовать через 10 дней после официального опубликования постановления и продлится до конца 2026 г.
В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила включить серу, соляную и серную кислоты в перечень товаров, по которым предполагается регистрировать внебиржевые договоры. В ФАС отметили, что включение новых товаров в постановление поможет сформировать ценовые индикаторы, способствующие развитию рыночного ценообразования, а также позволит предотвращать нарушения антимонопольного законодательства.