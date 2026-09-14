Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SMLT267,2-14,03%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,84-0,25%RGBITR769,97-0,2%
Главная / Бизнес /

Правительство временно ограничило экспорт серной кислоты

Максим Цуланов
Петр Ковалев / ТАСС
Петр Ковалев / ТАСС

Правительство до 31 декабря 2026 г. временно запретило экспорт серной кислоты. Это следует из постановления правительства, передает «РИА Новости».

Серную кислоту можно будет вывозить из РФ на основании решений, принятых премьером или его заместителями, а также в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Изменения вносятся в постановление правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311. Документом определен перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из РФ. Ограничение начнет действовать через 10 дней после официального опубликования постановления и продлится до конца 2026 г.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила включить серу, соляную и серную кислоты в перечень товаров, по которым предполагается регистрировать внебиржевые договоры. В ФАС отметили, что включение новых товаров в постановление поможет сформировать ценовые индикаторы, способствующие развитию рыночного ценообразования, а также позволит предотвращать нарушения антимонопольного законодательства.

Читайте также:ФАС возбудила дела в отношении производителей серной кислоты
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её