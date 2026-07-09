ФАС предложила регистрировать внебиржевые договоры на серу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила включить серу, соляную и серную кислоты в перечень товаров, по которым предполагается регистрировать внебиржевые договоры, сообщается на сайте ведомства.
Вопрос обсуждался на заседании Биржевого комитета по нефтехимии 9 июля. По его итогам компаниям-производителям и Российскому союзу химиков необходимо представить свою позицию по включению данных товаров в Постановление Правительства РФ №892. Участникам рынка также предстоит определить минимальное пороговое значение объема сделок для их регистрации.
Как отметили в ФАС, включение новых товаров в постановление поможет сформировать ценовые индикаторы, способствующие развитию рыночного ценообразования, а также позволит предотвращать нарушения антимонопольного законодательства. Потребители получат возможность приобретать товары по экономически обоснованным ценам.
6 апреля в Госдуму внесли законопроект о расширении биржевых торгов, который позволяет правительству определять нормативы вывода на биржу товаров, включая серу и химическую продукцию. В общем случае норматив не может превышать 25% от объема производства товара за месяц или среднеарифметического объема продажи в России в месяце за три предшествующих года. Нормы не коснутся малого бизнеса.
При этом административные штрафы за нарушение нормативов вывода товаров на биржу и порядка предоставления данных о внебиржевых договорах составят для должностных лиц от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 тыс. руб.