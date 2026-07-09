ФАС предложила регистрировать внебиржевые договоры на серу

6 апреля в Госдуму внесли законопроект о расширении биржевых торгов, который позволяет правительству определять нормативы вывода на биржу товаров, включая серу и химическую продукцию. В общем случае норматив не может превышать 25% от объема производства товара за месяц или среднеарифметического объема продажи в России в месяце за три предшествующих года. Нормы не коснутся малого бизнеса.