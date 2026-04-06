В Госдуму внесли законопроект о расширении биржевых торгов товарами
В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий правительству право определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова
Авторами документа стали группа депутатов и сенаторов во главе с Аксаковым. Поправки наделяют кабмин полномочиями устанавливать для производителей нормативы вывода товаров в рамках определенного перечня на организованные торги. В общем случае норматив не может превышать 25% от объема производства товара за месяц или среднеарифметического объема продажи в России в месяце за три предшествующих года. Нормы не коснутся малого бизнеса.
Нормативы могут установить на основании предложений профильных ведомств в отношении 16 видов товаров. Среди них рыба, сельскохозяйственные культуры, цемент, сера, железная руда, уголь, химическая и нефтехимическая продукция, лесоматериалы, драгметаллы, камни и продукция черной металлургии.
Для выводимых на биржу товаров будут созданы национальные индексы цен. Это позволит не зависеть от иностранных бенчмарков. Биржи смогут корректировать их с учетом ряда факторов. Норматив биржевых торгов будет устанавливаться исходя из условий обращений продукции на товарном рынке. Будут учитываться объемы производства, поставки, состав участников рынка, возможности стандартизации продукции и др.
Расширение объема биржевых торгов усовершенствует мониторинг цен, поможет оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке и находить нарушения. Онлайн-торги обеспечат равные условия доступа к продукции от производителя, снизив риски дискриминации покупателей, необоснованного ценообразования и сократив издержки на продажу товаров. Документ призван обеспечить формирование справедливых цен на товарных рынках и исключить манипуляции.
В Госдуму также вносится законопроект, который устанавливает административные штрафы за нарушение нормативов вывода товаров на биржу и порядка предоставления данных о внебиржевых договорах. Для должностных лиц они составят от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 тыс. руб. За первое нарушение штраф могут заменить на предупреждение. Предусматривается и возможность освобождения от штрафа в случае малозначительности нарушения.
18 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что объем биржевых торгов промышленным маргарином составил 4215 т. За 2024 г. объемы торгов достигли 2590 т, за 2025 г. – 995 т, за январь-февраль этого года – 630 т. Сейчас торги проводятся не реже двух раз в неделю на регулярной основе. Минимальный размер лота составляет 5 т.