Россельхознадзор прекратил ввоз семян с документами из Мексики, Чехии и Молдавии
В Россию прекращен ввоз семян и посадочного материала, сопровождаемых документами лабораторий Мексики, Чехии и Молдавии. Решение связано с окончанием срока компетентности трех иностранных учреждений по испытанию семян сельскохозяйственных растений, сообщили в Россельхознадзоре.
В сентябре 2026 г. истек трехлетний срок после последнего аудита Национального референтного центра сельскохозяйственной безопасности и биобезопасности Мексики, Центральной фитосанитарной лаборатории Молдавии и Референс-лаборатории по идентификации ГМО и ДНК-дактилоскопии Чехии. Все три учреждения были единственными в своих странах, чья компетентность была подтверждена Россельхознадзором по итогам проверки в 2023 г.
По правилам после трех лет с момента последнего аудита иностранные лаборатории должны пройти повторную оценку. При этом поставки семян и посадочного материала из этих трех стран полностью не запрещены. Российская служба уточнила, что продукция может поступать в РФ с документами, оформленными компетентными лабораториями других государств, которые прошли предусмотренную процедуру аудита.
В конце июля Российский союз экспортеров и производителей зерна сообщил, что снижение поставок российской пшеницы в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 30–35 млн т, что эквивалентно примерно 15% мировой торговли пшеницей. Атаки на суда и портовую инфраструктуру в Черном море могут привести к серьезным перебоям в поставках зерна и создать угрозу мировой продовольственной безопасности, сказали в союзе. В организации считают, что компенсировать возможное выпадение таких объемов за счет увеличения экспорта из других стран будет невозможно. Последствия перебоев могут затронуть страны Африки и Ближнего Востока.
31 августа Главное таможенное управление (ГТУ) КНР заявляло, что товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Китаем в январе – июле 2026 г. вырос почти на 35% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг $8,3 млрд. Рост обеспечил прежде всего российский экспорт в Китай: его объем увеличился на 43% до $6,2 млрд.