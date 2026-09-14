Россельхознадзор прекратил ввоз семян с документами из Мексики, Чехии и Молдавии

В конце июля Российский союз экспортеров и производителей зерна сообщил, что снижение поставок российской пшеницы в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 30–35 млн т, что эквивалентно примерно 15% мировой торговли пшеницей. Атаки на суда и портовую инфраструктуру в Черном море могут привести к серьезным перебоям в поставках зерна и создать угрозу мировой продовольственной безопасности, сказали в союзе. В организации считают, что компенсировать возможное выпадение таких объемов за счет увеличения экспорта из других стран будет невозможно. Последствия перебоев могут затронуть страны Африки и Ближнего Востока.