Недопоставки пшеницы РФ в этом сезоне могут достигнуть 30–35 млн тонн
Снижение поставок российской пшеницы в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 30–35 млн т, что эквивалентно примерно 15% мировой торговли пшеницей. Об этом Российский союз экспортеров и производителей зерна сообщил агентству Reuters.
Атаки на суда и портовую инфраструктуру в Черном море могут привести к серьезным перебоям в поставках зерна и создать угрозу мировой продовольственной безопасности, сказали в союзе. В организации считают, что компенсировать возможное выпадение таких объемов за счет увеличения экспорта из других стран будет невозможно.
Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, что последствия перебоев могут затронуть страны Африки и Ближнего Востока, которые являются крупными импортерами черноморского зерна.
30 июля Союз экспортеров и производителей зерна в ответ на запрос «Ведомостей» заявил, что глубоководные зерновые терминалы морского порта Новороссийск в ближайшее время возобновят прием автотранспорта в штатном режиме. 28 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что три крупнейших глубоководных зерновых терминала Черного моря – КСК, Новороссийский зерновой терминал и ЗТКТ в Тамани – временно прекратили прием зерна автотранспортом. Это подтвердили в союзе.
24 июля федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что российский экспорт продукции АПК в страны Африки вырос на 40% в натуральном выражении до 11 млн т в первом полугодии в сравнении с тем же периодом 2025 г. В стоимостном выражении показатель также увеличился на 35% и составил $2,9 млрд. Большую часть поставок из России в Африку заняла пшеница – около 10,2 млн т. В тройку товаров-лидеров также вошли ячмень (234 000 т) и соевое масло (свыше 158 000 т). Четвертую и пятую строки рейтинга заняли жмых и шрот из семян подсолнечника (более 95 000 т) и свекловичный жом с добавкой мелассы (объем экспорта превысил 64 000 т).