Новак: российские компании удерживают цены на топливо
Вертикально интегрированные нефтяные компании в РФ удерживают розничные цены на топливо, близкие к уровню инфляции, говорится на сайте кабмина.
«ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров», – сказал он.
В рамках совещания были рассмотрены вопросы текущего баланса производства и потребления нефтепродуктов, нагрузка на производственную инфраструктуру и нынешние запасы топлива.
Минэнерго также доложило, что на некоторых НПЗ уже ввели в эксплуатацию дополнительные установки для того, чтобы нарастить объем выпуска нефтепродуктов.
8 сентября Новак поручил повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов и проработать соглашения между Минэнерго, ФАС, малыми НПЗ и независимыми АЗС для того, чтобы регулировать цены на топливо.