Спрос на водку среди россиян год к году практически не изменился
С января по август в рознице было реализовано 47,76 млн декалитров (дал) водки, что на 0,1% меньше, чем результат за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Ведомостям» предоставил Росалкогольтабакконтроль (РАТК).
Всего алкогольной продукции было продано 613,5 млн дал – на 2% меньше год к году. Большую часть спроса на спиртное традиционно составляют напитки брожения. За январь – август россияне купили 408,94 дал пива (-2,6% год к году). Спрос на крепкие спиртные напитки (градусом выше 9%) вырос на 1,2%. Всего купили 78,22 млн дал такого алкоголя.
Россияне стали чаще покупать ликеро-водочные изделия – на 11% до 13,18 млн дал. Коньяк брали на 2,4% реже год к году – за период продали 9,28 млн дал. На 2,7% снизились продажи виноградного вина – до 36,3 млн дал, но на 4,3% вырос спрос на шампанское – до 13,1 млн дал.
Спрос на сидры и медовухи продолжает расти. За восемь месяцев 2026 г. было куплено 7,25 млн дал сидра и 2,1 млн дал медовухи, что на 25,1% и 8,7% больше год к году соответственно. Пивные напитки потеряли 4,1% в реализации – купили 63,46 млн дал такой продукции.
7 сентября РАТК сообщил, что сначала года в России произвели 684,11 млн дал алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Крепких спиртных напитков по итогам периода получили на 10,9% меньше. Напитков брожения стало меньше на 6,3%. Выпуск ликеро-водочных изделий почти не изменился – 11,41 млн дал против 11,40 млн дал годом ранее.
Отдельно производство водки упало на 12,1% до 39,61 млн дал, а коньяка – на 16,8% до 4,04 млн дал. Слабоалкогольной продукции по итогам семи месяцев российские алкогольные компании получили в два раза меньше год к году – 495 600 дал.