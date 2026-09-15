Спрос на водку среди россиян год к году практически не изменился

7 сентября РАТК сообщил, что сначала года в России произвели 684,11 млн дал алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Крепких спиртных напитков по итогам периода получили на 10,9% меньше. Напитков брожения стало меньше на 6,3%. Выпуск ликеро-водочных изделий почти не изменился – 11,41 млн дал против 11,40 млн дал годом ранее.