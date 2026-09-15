Григоренко допустил рост доли онлайн-торговли до 25% в 2026 году
Доля электронной коммерции в России по итогам 2026 г. может вырасти до 25% от общего оборота коммерции. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на лекции «Цифровая цивилизация: просто о сложном» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
По его словам, сейчас доля электронной коммерции составляет 20%. Григоренко отметил, что основную роль в этом сегменте играют маркетплейсы. Он также подчеркнул, что развитие таких площадок становится серьезным вызовом, в том числе для государства, поскольку цифровые платформы меняют сложившуюся структуру ведения бизнеса.
По мнению вице-премьера, маркетплейс выступает посредником между продавцом и покупателем, позволяя им взаимодействовать напрямую, без множества традиционных посреднических звеньев. Именно эта модель меняет подход к организации коммерческой деятельности, сказал он.
При этом «Известия» со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты России (ТПП) писали, что летом этого года на российские маркетплейсы пришло на 27% меньше новых продавцов относительно прошлого года. В начале сентября на площадках работали почти 800 000 селлеров. ФНС оценила число в 850 000. Причина снижения может быть связана с окончанием периода «простого входа» на маркетплейсы. Речь идет о росте конкуренции, расходов на логистику и продвижение. Изменения алгоритмов работы площадок стали сдерживать приток новых продавцов, рассказали опрошенные эксперты.
В августе «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщали, что оборот интернет-торговли в России по итогам первого полугодия 2026 г. достиг 7,2 трлн руб., это на 18,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Большая часть продаж за первые шесть месяцев 2026 г. пришлась на российские интернет-магазины и платформы (6,9 трлн руб.), а оставшиеся 245,8 млрд руб. – на трансграничный сектор. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России также продолжила расти. По итогам января – июня она достигла 22,2% против 20,9% в аналогичный период 2025 г.