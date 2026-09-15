Григоренко допустил рост доли онлайн-торговли до 25% в 2026 году

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщали, что оборот интернет-торговли в России по итогам первого полугодия 2026 г. достиг 7,2 трлн руб., это на 18,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Большая часть продаж за первые шесть месяцев 2026 г. пришлась на российские интернет-магазины и платформы (6,9 трлн руб.), а оставшиеся 245,8 млрд руб. – на трансграничный сектор. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России также продолжила расти. По итогам января – июня она достигла 22,2% против 20,9% в аналогичный период 2025 г.