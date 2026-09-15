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Главная / Бизнес /

ЦБ: оценки делового климата в сентябре практически не изменились

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индикатор бизнес-климата в сентябре вырос на 0,1 пункта составил до -2,3 п. Динамика определялась в основном улучшением краткосрочных ожиданий компаний, сообщил Банк России.

Ожидания предприятий по производству выросли до 7,1 п., прибавив 0,7 п. Текущие оценки предприятий по выпуску продукции снизились. Краткосрочные ожидания компаний по спросу выросли на 0,9 п. после трех месяцев снижения. Показатель составил 5,4 п.

Ценовые ожидания бизнеса (баланс ответов) в сентябре выросли до 22,7 п., прибавив 1,6 п. Показатель растет третий месяц подряд.

18 августа Банк России сообщал, что индикатор вырос до -2,4 п. с -3,5 п. месяцем ранее. Динамика определялась в основном улучшением краткосрочных ожиданий компаний, как и в сентябре. Ценовые ожидания повысились до 21,0 п., прибавив 0,6 п.

14 сентября стало известно, что Банк России планирует увеличить максимальную сумму одного перевода между юридическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн руб.

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