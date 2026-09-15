ЦБ: оценки делового климата в сентябре практически не изменились

18 августа Банк России сообщал, что индикатор вырос до -2,4 п. с -3,5 п. месяцем ранее. Динамика определялась в основном улучшением краткосрочных ожиданий компаний, как и в сентябре. Ценовые ожидания повысились до 21,0 п., прибавив 0,6 п.