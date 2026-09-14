ЦБ увеличит лимит переводов между юрлицами через СБП до 30 млн рублей
Банк России планирует увеличить максимальную сумму одного перевода между юридическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.
«Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 млн руб., принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждение с участниками рынка», – сообщили в ЦБ.
14 сентября Банк России сообщил о подобных планах. В проекте «Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.» регулятор отдельно указал на планы изменить действующий порог для переводов B2B через СБП.