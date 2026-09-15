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В РВБ опровергли сообщения о массовой блокировке WB кошельков

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Информация о массовой блокировке WB кошельков, появившаяся в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ).

В компании подчеркнули, что для клиентов условия использования WB кошельков не менялись. Ограничение доступа, по данным РВБ, возможно только при выявлении нарушений законодательства.

В пресс-службе также обратили внимание на характер публикаций в Telegram-каналах. По их оценке, синхронное появление однотипных сообщений и использование одних и тех же скриншотов свидетельствуют о заказном характере материалов.

Днем в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Wildberries якобы начал требовать у клиентов подтверждение происхождения денег после крупных трат на маркетплейсе. По их данным, кошелек могут заблокировать даже после покупки на 20 000 руб. Сообщалось, что для разблокировки площадка просит предоставить 2-НДФЛ, договор продажи квартиры или другие документы.

По данным Kokoc Group, с июня 2025 г. по июль 2026 г. центр покупательской активности пользователей маркетплейсов сместился из Москвы вглубь России. На столицу приходится лишь 26,3% от суммарного оборота Ozon и Wildberries. Всего за период оборот составил 5,4 трлн руб. Лидером по темпу роста среди крупных регионов стал Красноярск. За 12 месяцев его оборот увеличился на 10,2% год к году и достиг 253,9 млрд руб. Москва за тот же период прибавила всего 6,7%. На втором месте Воронеж с ростом в 9,5% (388,1 млрд руб.), затем Тюмень – 8,8% (227,3 млрд руб.) и Ярославль – 8,3% (+321,6 млрд руб.). Крупнейшим кластером вне Москвы остаются Санкт-Петербург и Северо-Западный округ с оборотом 950,3 млрд руб., но его рост составил только 0,6%.

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