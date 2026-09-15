Цивилев: Россия выступает за беспрепятственный доступ к энергорынку

Цивилев добавил, что избыточная волатильность цен и недостаточные инвестиции в данную сферу могут навредить экономическому росту и устойчивости энергетических систем. Он также подчеркнул, что доступ к энергетическим рынкам нужен для того, чтобы обеспечивать стабильность поставок и беспрепятственный доступ к энергоресурсам.