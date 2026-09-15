Цивилев: Россия выступает за беспрепятственный доступ к энергорынку
Россия последовательно выступает за недискриминационный доступ к энергетическим рынкам, заявил в интервью ТАСС министр энергетики России Сергей Цивилев.
«Мы твердо убеждены, что любые искусственные, нерыночные и политически мотивированные ограничения на свободную торговлю и технологическое сотрудничество лишь усугубляют энергетический дисбаланс. Залогом энергетической безопасности является доступность энергоресурсов», – сказал он.
Цивилев добавил, что избыточная волатильность цен и недостаточные инвестиции в данную сферу могут навредить экономическому росту и устойчивости энергетических систем. Он также подчеркнул, что доступ к энергетическим рынкам нужен для того, чтобы обеспечивать стабильность поставок и беспрепятственный доступ к энергоресурсам.
Вопрос об энергетической безопасности стал одной из главных тем, обсуждаемых на встрече министров энергетики стран G20. Как отметил Цивилев, Россия выступает за международное сотрудничество в данном вопросе и отмечает важность проработки механизмов предсказуемого энергорынка.
11 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия примет участие во встрече министров энергетики G20 в Хьюстоне. Как отмечает Reuters, одной из причин встречи является обеспокоенность Европы ситуацией на топливном и энергетическом рынках. Российские представители приехали в Хьюстон по приглашению президента США Дональда Трампа.
15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» может принять участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вопрос о его визите находится в стадии проработки. Мероприятие состоится 23–24 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.