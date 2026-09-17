Ozon запустил платформу для поиска и аренды складов

9 сентября «Ведомости» со ссылкой на исследование компании NF Group писали, что в III квартале 2026 г. в Московском регионе было продано или сдано в аренду 836 919 кв. м складов, это на 42,8% больше, чем было за все первое полугодие этого года. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин также говорил о предпосылках по росту объема сделок во II–IV кварталах по сравнению с январем – июнем. Как подчеркивал ее международный партнер Егор Дорофеев, это следствие повышенных требований к устойчивости цепочек поставок, а не экономического подъема. Руководитель отдела по реализации коммерческой и индустриальной недвижимости AFI Development Андрей Свирин прямо связывает всплеск спроса с нехваткой складских площадей у Ozon и Wildberries из-за потерь площадей в последние месяцы.