Ozon запустил платформу для поиска и аренды складов
Ozon запустил онлайн-платформу для поиска логистических объектов под долгосрочную аренду и строительства складов по модели build-to-suit. Сервис позволит арендодателям и застройщикам предлагать склады в любом регионе России, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Для готовых помещений Ozon рассматривает объекты площадью от 5000 кв. м, для строительства новых складов – от 10 000 до 85 000 кв. м. Объекты должны соответствовать техническим требованиям маркетплейса, на территории должна быть парковка, а преимуществом будут удобный подъезд и доступность для общественного транспорта. Операционные процессы и техническое оснащение компания берет на себя, уточнили в Ozon.
Владельцы подходящих помещений смогут предоставить информацию об арендной ставке и других коммерческих условиях. По итогам отбора Ozon заключит договор долгосрочной аренды с партнерами, предложившими лучшие условия по площади, расположению и оснащенности. Платежи будут осуществляться ежемесячно с ежегодной индексацией.
В компании заявили, что собственная платформа должна сделать поиск новых объектов быстрее и эффективнее. В Ozon отметили, что в дальнейшем сервис дополнят личный кабинет с данными о заявках и их статусах.
Ozon планирует использовать платформу и для привлечения профессиональных 3PL-операторов. Они смогут принимать и сортировать поставки, передавать товары курьерам, обрабатывать возвраты, а также направлять продукцию в логистические центры компании в других регионах.
9 сентября «Ведомости» со ссылкой на исследование компании NF Group писали, что в III квартале 2026 г. в Московском регионе было продано или сдано в аренду 836 919 кв. м складов, это на 42,8% больше, чем было за все первое полугодие этого года. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин также говорил о предпосылках по росту объема сделок во II–IV кварталах по сравнению с январем – июнем. Как подчеркивал ее международный партнер Егор Дорофеев, это следствие повышенных требований к устойчивости цепочек поставок, а не экономического подъема. Руководитель отдела по реализации коммерческой и индустриальной недвижимости AFI Development Андрей Свирин прямо связывает всплеск спроса с нехваткой складских площадей у Ozon и Wildberries из-за потерь площадей в последние месяцы.