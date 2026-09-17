Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,614+0,29%CHKZ16 700+1,21%KUZB0,026+0,39%IMOEX2 251,63-1,45%RTSI842,68-1,45%RGBI112,46-0,12%RGBITR767,95-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ozon запустил платформу для поиска и аренды складов

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon запустил онлайн-платформу для поиска логистических объектов под долгосрочную аренду и строительства складов по модели build-to-suit. Сервис позволит арендодателям и застройщикам предлагать склады в любом регионе России, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Для готовых помещений Ozon рассматривает объекты площадью от 5000 кв. м, для строительства новых складов – от 10 000 до 85 000 кв. м. Объекты должны соответствовать техническим требованиям маркетплейса, на территории должна быть парковка, а преимуществом будут удобный подъезд и доступность для общественного транспорта. Операционные процессы и техническое оснащение компания берет на себя, уточнили в Ozon.

Владельцы подходящих помещений смогут предоставить информацию об арендной ставке и других коммерческих условиях. По итогам отбора Ozon заключит договор долгосрочной аренды с партнерами, предложившими лучшие условия по площади, расположению и оснащенности. Платежи будут осуществляться ежемесячно с ежегодной индексацией.

В компании заявили, что собственная платформа должна сделать поиск новых объектов быстрее и эффективнее. В Ozon отметили, что в дальнейшем сервис дополнят личный кабинет с данными о заявках и их статусах.

Ozon планирует использовать платформу и для привлечения профессиональных 3PL-операторов. Они смогут принимать и сортировать поставки, передавать товары курьерам, обрабатывать возвраты, а также направлять продукцию в логистические центры компании в других регионах.

9 сентября «Ведомости» со ссылкой на исследование компании NF Group писали, что в III квартале 2026 г. в Московском регионе было продано или сдано в аренду 836 919 кв. м складов, это на 42,8% больше, чем было за все первое полугодие этого года. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин также говорил о предпосылках по росту объема сделок во II–IV кварталах по сравнению с январем – июнем. Как подчеркивал ее международный партнер Егор Дорофеев, это следствие повышенных требований к устойчивости цепочек поставок, а не экономического подъема. Руководитель отдела по реализации коммерческой и индустриальной недвижимости AFI Development Андрей Свирин прямо связывает всплеск спроса с нехваткой складских площадей у Ozon и Wildberries из-за потерь площадей в последние месяцы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте