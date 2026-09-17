Суд взыскал с бывшего владельца «Родных полей» 24 млрд рублей

В конце 2025 г. суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче 100% предприятия ООО «Родные поля» Петра Ходыкина в доход государства. Основанием для этого послужило то, что Ходыкин имеет не только гражданство России, но и является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, а также резидентом ОАЭ. Это является нарушением ФЗ № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».