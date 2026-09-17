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Суд взыскал с бывшего владельца «Родных полей» 24 млрд рублей

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Ростовской области обязал бывшего владельца зернотрейдера «Родные поля» Петра Ходыкина выплатить компании 24 млрд руб. дивидендов. Об этом говорится в решении судьи, сообщил «Ведомостям» участник процесса.

«Взыскать с Ходыкина Петра Викторовича в пользу ООО "Родные поля" 24 млрд рублей», – сказал он. Таким образом суд полностью удовлетворил соответствующий иск «Родных полей» (бывший ТД «РИФ»).

Зернотрейдер «Родные поля» – один из крупнейших российских экспортеров зерна и оптовых продавцов сельскохозяйственной продукции, основанный в 2010 г. в Ростове-на-Дону.

В конце 2025 г. суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче 100% предприятия ООО «Родные поля» Петра Ходыкина в доход государства. Основанием для этого послужило то, что Ходыкин имеет не только гражданство России, но и является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, а также резидентом ОАЭ. Это является нарушением ФЗ № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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