Венгрия обсуждает с Румынией возможную замену газа из РФ к осени 2027 года

10 сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна намерена добиться компенсации от Евросоюза (ЕС) за отказ от поставок российской нефти. Соответствующие положения планируют внести в новый семилетний бюджет ЕС. Мадьяр охарактеризовал ситуацию на международном топливном рынке как тяжелую и отметил, что бюджеты стран, входящих в состав ЕС, могут не выдержать подобную нагрузку. Кроме того, по словам премьера, сохранение высоких цен на топливо может привести к его дефициту на рынке. Мадьяр подчеркнул, что все жители Европы ждут решения властей.