Венгрия обсуждает с Румынией возможную замену газа из РФ к осени 2027 года
Венгрия ведет переговоры с Румынией и поставщиками сжиженного природного газа о возможности заменить российский газ к октябрю 2027 г. Об этом заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в интервью изданию Telex.
По словам министра, одним из вариантов может стать газ с румынского месторождения Neptun Deep.
Он отметил, что Венгрии также необходимо заранее зарезервировать мощности для поставок СПГ. Венгерские компании уже заключают соответствующие долгосрочные контракты, сообщил министр.
Капитань заявил, что при сохранении текущих условий газоснабжение страны к осени 2027 г. будет обеспечено за счет других источников. При этом он отметил, что российский газ в настоящее время остается доступным для Венгрии.
10 сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна намерена добиться компенсации от Евросоюза (ЕС) за отказ от поставок российской нефти. Соответствующие положения планируют внести в новый семилетний бюджет ЕС. Мадьяр охарактеризовал ситуацию на международном топливном рынке как тяжелую и отметил, что бюджеты стран, входящих в состав ЕС, могут не выдержать подобную нагрузку. Кроме того, по словам премьера, сохранение высоких цен на топливо может привести к его дефициту на рынке. Мадьяр подчеркнул, что все жители Европы ждут решения властей.
9 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан на встрече с коллегой из Латвии Байбой Браже отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами может стать хранение энергоресурсов. В свою очередь МИД России опубликовал заявление, в котором отмечается готовность страны к консультациям по всем вопросам, включая энергетику.
В июне Мадьяр назвал полный отказ от российских энергоносителей невозможным.