Венгрия намерена потребовать от ЕС компенсацию за отказ от российской нефти
Венгрия намерена добиться компенсации от Европейского союза (ЕС) за отказ от поставок российской нефти. Соответствующие положения планируют внести в новый семилетний бюджет ЕС. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам саммита Вишеградской группы в Братиславе заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мадьяр охарактеризовал ситуацию на международном топливном рынке как тяжелую и отметил, что бюджеты стран, входящих в состав ЕС, могут не выдержать подобную нагрузку. Кроме того, по словам премьера, сохранение высоких цен на топливо может привести к его дефициту на рынке. Мадьяр подчеркнул, что все жители Европы ждут решения властей.
Вопрос о топливе и энергетике остается одним из приоритетных для страны. Так, глава МИД Венгрии Анита Орбан на встрече с коллегой из Латвии Байбой Браже отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами может стать хранение энергоресурсов. В свою очередь МИД России опубликовал заявление, в котором отмечается готовность страны к консультациям по всем вопросам, включая энергетику.
В июне Мадьяр назвал отказ от российских энергоносителей невозможным. Он отметил, что после окончания украинского конфликта ни одна из сторон не будет заинтересована в сохранении новой холодной войны.