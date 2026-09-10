Венгрия намерена потребовать от ЕС компенсацию за отказ от российской нефти

Вопрос о топливе и энергетике остается одним из приоритетных для страны. Так, глава МИД Венгрии Анита Орбан на встрече с коллегой из Латвии Байбой Браже отметила, что одним из направлений сотрудничества между странами может стать хранение энергоресурсов. В свою очередь МИД России опубликовал заявление, в котором отмечается готовность страны к консультациям по всем вопросам, включая энергетику.