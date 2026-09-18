В Венгрии заявили о наличии альтернатив российской нефти
Решения о запрете на импорт российской нефти пока нет, но на этот случай у Венгрии есть альтернативы. Об этом заявил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань в интервью изданию Telex.
«Решения о том, что от российской нефти необходимо отказаться, пока нет, то есть такое решение еще не принято. <...> Однако здесь ситуация такая же, о какой я говорил применительно к газу: существуют альтернативные возможности», – сказал он.
Капитань сообщил, что Венгрия получила «своего рода отсрочку» по поставкам российского энергоресурса, но неизвестно, как долго она будет действовать. По его словам, Венгрия уже начала переговоры с Хорватией об использовании Адриатического нефтепровода.
Поставки газа Венгрия может заменить при помощи Румынии. По словам министра, Будапешт ведет переговоры с Бухарестом и поставщиками сжиженного природного газа о возможности заменить российский газ к октябрю 2027 г.
Премьер-министр страны Петер Мадьяр 10 сентября говорил, что Венгрия намерена добиться компенсации от Европейского союза за отказ от поставок российской нефти. Мадьяр охарактеризовал ситуацию на международном топливном рынке как тяжелую и отметил, что бюджеты стран, входящих в состав ЕС, могут не выдержать подобную нагрузку. Кроме того, по словам премьера, сохранение высоких цен на топливо может привести к его дефициту на рынке.