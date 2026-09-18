Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,569-0,05%VEON-RX66,3+0,45%KAZT350,6-0,79%IMOEX2 266,34+0,78%RTSI844,81+0,78%RGBI112,65+0,18%RGBITR769,41+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Венгрии заявили о наличии альтернатив российской нефти

Антон Потоков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Решения о запрете на импорт российской нефти пока нет, но на этот случай у Венгрии есть альтернативы. Об этом заявил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань в интервью изданию Telex.

«Решения о том, что от российской нефти необходимо отказаться, пока нет, то есть такое решение еще не принято. <...> Однако здесь ситуация такая же, о какой я говорил применительно к газу: существуют альтернативные возможности», – сказал он. 

Капитань сообщил, что Венгрия получила «своего рода отсрочку» по поставкам российского энергоресурса, но неизвестно, как долго она будет действовать. По его словам, Венгрия уже начала переговоры с Хорватией об использовании Адриатического нефтепровода.

Поставки газа Венгрия может заменить при помощи Румынии. По словам министра, Будапешт ведет переговоры с Бухарестом и поставщиками сжиженного природного газа о возможности заменить российский газ к октябрю 2027 г. 

Премьер-министр страны Петер Мадьяр 10 сентября говорил, что Венгрия намерена добиться компенсации от Европейского союза за отказ от поставок российской нефти. Мадьяр охарактеризовал ситуацию на международном топливном рынке как тяжелую и отметил, что бюджеты стран, входящих в состав ЕС, могут не выдержать подобную нагрузку. Кроме того, по словам премьера, сохранение высоких цен на топливо может привести к его дефициту на рынке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её