Эр-Рияд предупредил партнеров в ЕС, что они не получат нефть в следующем месяце

Удар по нефтепроводу произошел на фоне обострения военного конфликта между Эр-Риядом и йеменскими хуситами (группировка «Ансар Аллах»). 13 сентября представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удар по военной базе «Шарура» на юге Саудовской Аравии. Целями операции хуситов, по словам Сари, стали саудовские склады оружия, а также командные и контрольные центры.