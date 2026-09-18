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Эр-Рияд предупредил партнеров в ЕС, что они не получат нефть в следующем месяце

Максим Цуланов
Arvind Vallabh / Unsplash
Arvind Vallabh / Unsplash

Нефтяная компания Saudi Aramco предупредила европейских партнеров, что они не получат нефть в следующем месяце после удара по ключевому нефтепроводу Саудовской Аравии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«В следующем месяце поставок [по долгосрочным контрактам] не будет. Решение распространяется на всех европейских покупателей», – говорится в тексте.

15 сентября Reuters также сообщил, что Саудовская Аравия предупредила европейских клиентов об отмене части поставок сырой нефти в конце сентября. Решение принято на фоне остановки нефтепровода «Восток – Запад», который Саудовская Аравия закрыла после атаки на прошлой неделе.

Удар по нефтепроводу произошел на фоне обострения военного конфликта между Эр-Риядом и йеменскими хуситами (группировка «Ансар Аллах»). 13 сентября представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удар по военной базе «Шарура» на юге Саудовской Аравии. Целями операции хуситов, по словам Сари, стали саудовские склады оружия, а также командные и контрольные центры.

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