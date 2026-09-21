Finnair запустит 24-часовые рейсы из Хельсинки в Мельбурн в обход России
Финская авиакомпания Finnair начнет выполнять ежедневные рейсы из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок, путешествие займет почти 24 часа, поскольку самолету нужно будет обойти воздушное пространство России. Об этом пишет Simple Flying со ссылкой на компанию.
Рейсы будут выполняться на Airbus A350. Воздушное судно будет следовать из Хельсинки в Бангкок, где совершит техническую остановку, после чего продолжит полет в Мельбурн. При этом пассажирам не потребуется менять самолет.
Как сообщает «РИА Новости», Finnair пришлось составить такой маршрут из-за того, что компания не выполняет полетов над Россией из-за введенных РФ ограничений на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, включая Финляндию. Это стало зеркальным ответом на ограничения, которые начали вводить после начала спецоперации на Украине.
11 сентября гендиректор Finnair Туркка Куусисто заявил, что после потери доступа к российскому воздушному пространству перевозчик вынужден менять маршруты и перераспределять ресурсы, в то время как китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом в стоимости и времени. По словам Куусисто, авиакомпания долгое время полагалась на близость Хельсинки к Азии, чтобы перевозить пассажиров по самым коротким маршрутам между Европой и такими городами, как Пекин, Шанхай и Токио, но теперь ситуация изменилась.