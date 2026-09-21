Finnair запустит 24-часовые рейсы из Хельсинки в Мельбурн в обход России

11 сентября гендиректор Finnair Туркка Куусисто заявил, что после потери доступа к российскому воздушному пространству перевозчик вынужден менять маршруты и перераспределять ресурсы, в то время как китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом в стоимости и времени. По словам Куусисто, авиакомпания долгое время полагалась на близость Хельсинки к Азии, чтобы перевозить пассажиров по самым коротким маршрутам между Европой и такими городами, как Пекин, Шанхай и Токио, но теперь ситуация изменилась.