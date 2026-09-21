Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR50,160%CNY Бирж.12,495-0,69%IMOEX2 257,98-0,88%RTSI845,84-0,76%RGBI112,68-0,02%RGBITR770,3+0,08%
Главная / Бизнес /

Finnair запустит 24-часовые рейсы из Хельсинки в Мельбурн в обход России

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Финская авиакомпания Finnair начнет выполнять ежедневные рейсы из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок, путешествие займет почти 24 часа, поскольку самолету нужно будет обойти воздушное пространство России. Об этом пишет Simple Flying со ссылкой на компанию.

Рейсы будут выполняться на Airbus A350. Воздушное судно будет следовать из Хельсинки в Бангкок, где совершит техническую остановку, после чего продолжит полет в Мельбурн. При этом пассажирам не потребуется менять самолет.

Как сообщает «РИА Новости», Finnair пришлось составить такой маршрут из-за того, что компания не выполняет полетов над Россией из-за введенных РФ ограничений на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, включая Финляндию. Это стало зеркальным ответом на ограничения, которые начали вводить после начала спецоперации на Украине.

11 сентября гендиректор Finnair Туркка Куусисто заявил, что после потери доступа к российскому воздушному пространству перевозчик вынужден менять маршруты и перераспределять ресурсы, в то время как китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом в стоимости и времени. По словам Куусисто, авиакомпания долгое время полагалась на близость Хельсинки к Азии, чтобы перевозить пассажиров по самым коротким маршрутам между Европой и такими городами, как Пекин, Шанхай и Токио, но теперь ситуация изменилась.