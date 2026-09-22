Акционеры проголосовали за консолидацию АО «Точка» с «Т-технологиями»
За консолидацию АО «Точка» с «Т-технологиями» с использованием допэмиссии акций «Т» проголосовали 94,1% акционеров, участвовавших во внеочередном общем собрании. Явка составила 63,6%, сообщили в «Т-технологиях».
Оценка 100% АО «Точка» и стоимость акции «Т» для сделки будут объявлены в ближайшие недели. Параметры определит совет директоров «Т-технологий» на основе независимой оценки с учетом рыночных подходов, актуальных мультипликаторов в финансовом и технологическом секторах, специфики бизнес-моделей и котировок акций Т.
Допэмиссия и закрытие сделки планируются до конца 2026 г. Максимальный объем допэмиссии «Т-технологий» для консолидации АО «Точка», включая необходимый по закону резерв, составляет 550 млн акций «Т». По оценке совета директоров «Т-технологий», в действительности потребуется около половины акций. Примерно треть фактического объема допэмиссии войдут в квазиказначейский пакет акций «Т» и не попадут в рынок.
В конце августа «Т-технологии» отмечали, что сделка позволит ускорить рост b2b-направления за счет реализации большого количества синергий в масштабах всей экосистемы и переиспользования продуктов обоих бизнесов, в особенности связанных с расширением кредитования клиентов «Точки». Команда и бренд коммерческой организации останутся прежними.
О планах консолидировать банк «Точка» стало известно в феврале. Совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. Группа намерена провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов.