Операторы опровергли сообщения об отмене туров в Таиланд из-за COVID-19

В 2025 г. россияне совершили в Таиланд около 1,9 млн поездок – на 8,8% больше, чем годом ранее. Россия заняла четвертое место среди стран по числу туристов в королевстве. В июне президент Владимир Путин сообщил, что с начала 2026 г. Таиланд посетили уже около 850 000 россиян. При этом в январе – июле спрос на пакетные туры в Таиланд снизился на 9% год к году. Таиланд вместе с Турцией и Египтом остается одним из основных направлений зарубежного пакетного туризма россиян.