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Операторы опровергли сообщения об отмене туров в Таиланд из-за COVID-19

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские туроператоры не отменяют оплаченные туры в Таиланд и не рекомендуют путешественникам отказываться от поездок из-за COVID-19. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), комментируя сообщения о якобы начавшихся отменах поездок, передает ТАСС.

В АТОР заявили, что туроператоры не выпускали предупреждений об угрозе для туристов. «Никаких действий, описываемых СМИ», компании не предпринимают, поскольку оснований считать ситуацию в Таиланде опасной нет, подчеркнули в ассоциации.

По данным АТОР, официальной вспышки COVID-19 в Таиланде сейчас нет, а власти страны не вводили связанных с коронавирусом ограничений. Уровень заболеваемости, как утверждают в ассоциации, почти в три раза ниже показателей предыдущих трех лет, а летальность сопоставима с обычным гриппом.

В 2025 г. россияне совершили в Таиланд около 1,9 млн поездок – на 8,8% больше, чем годом ранее. Россия заняла четвертое место среди стран по числу туристов в королевстве. В июне президент Владимир Путин сообщил, что с начала 2026 г. Таиланд посетили уже около 850 000 россиян. При этом в январе – июле спрос на пакетные туры в Таиланд снизился на 9% год к году. Таиланд вместе с Турцией и Египтом остается одним из основных направлений зарубежного пакетного туризма россиян.

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