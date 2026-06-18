С начала года Таиланд посетили около 850 000 туристов из России

На пленарном заседании саммита Путин поприветствовал глав делегаций. Он напомнил, что еще на прошлой встрече в формате «Россия – АСЕАН», которая проходила в 2021 г., в составе ассоциации еще не было Восточного Тимора – страна вступила в нее в 2025 г. После этого слово взял президент Филиппин Фердинанд Маркос, который сопредседательствует на саммите – эта страна возглавляет в 2026 г. АСЕАН. «Мы отмечаем 35 лет партнерства, основываясь на взаимном уважении, а также убеждении, что сотрудничество, а не конфронтация – это лучший путь к построению мира», – сказал он.