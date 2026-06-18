Что сказал Владимир Путин на саммите «Россия – АСЕАН»

Второе – необходимость более динамичного экономического партнерства. По его словам, в этой сфере нужно действовать решительнее, чтобы обеспечить экономические потоки, расширять бизнес-сообщества и т. д. Третье – это гуманитарное сотрудничество, то есть гранты, студенческие обмены, туризм и другое. «Нам нужно больше вкладывать в эти связи и надо рассматривать молодежь не только на конечном пункте, а ставить в центр нашего сотрудничества», – заявил он, добавив, что именно молодежь будет решать, каким станет сотрудничество России и АСЕАН в будущем.