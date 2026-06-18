Что сказал Владимир Путин на саммите «Россия – АСЕАН»Главы государств обсудили будущее партнерства
Владимир Путин 18 июня выступил в Казани на саммите «Россия – Ассоциация» государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который приурочен к 35-летию сотрудничества. Пленарное заседание саммита началось после церемонии совместного фотографирования.
Путин поприветствовал глав делегаций в Казани. Он напомнил, что еще на прошлой встрече в формате «Россия – АСЕАН», которая проходила в 2021 г., в составе ассоциации еще не было Восточного Тимора – страна вступила в нее в 2025 г.
«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом, выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН», – заявил Путин.
Эти отношения имеют характер стратегического партнерства, что в условиях геополитической турбулентности становится стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил он.
Президент рассказал, что на саммите планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, оценка итогов взаимодействия России и АСЕАН за 35 лет, постановка дальнейших задач партнерства. На саммите могут быть затронуты и другие вопросы, подчеркнул Путин: «Любые вопросы, уважаемые господа, которые вы посчитаете целесообразными поднять для обсуждения». Между Россией и странами АСЕАН взаимоотношения развиваются в сферах борьбы с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, цифровизации, туризма, добавил президент.
После этого слово взял президент Филиппин Фердинанд Маркос, который сопредседательствует на саммите – эта страна возглавляет в 2026 г. АСЕАН. «Мы отмечаем 35 лет партнерства, основываясь на взаимном уважении, а также убеждении, что сотрудничество, а не конфронтация – это лучший путь к построению мира», – заявил Маркос. Он напомнил, что 35 лет назад участие России в министерской встрече в Куала-Лумпуре заложило основу того, что переросло в стратегическое партнерство высокого значения.
Филиппины обозначили три приоритета будущего сотрудничества АСЕАН с Россией. Первый – это мир, безопасность и стабильность. В период серьезной геополитической нестабильности сотрудничество России и АСЕАН невозможно переоценить, отметил он: «Транснациональные угрозы, такие как терроризм, незаконный трафик, онлайн-мошенничество, не видят границ. Именно поэтому наши ответные реакции также должны быть межграничными», – сказал он. Поэтому нужно наращивать сотрудничество «в сфере мира и безопасности», добавил Маркос.
Второе – необходимость более динамичного экономического партнерства. По его словам, в этой сфере нужно действовать решительнее, чтобы обеспечить экономические потоки, расширять бизнес-сообщества и т. д. Третье – это гуманитарное сотрудничество, то есть гранты, студенческие обмены, туризм и другое. «Нам нужно больше вкладывать в эти связи и надо рассматривать молодежь не только на конечном пункте, а ставить в центр нашего сотрудничества», – заявил он, добавив, что именно молодежь будет решать, каким станет сотрудничество России и АСЕАН в будущем.
Дальнейшее заседание прошло в закрытом от СМИ режиме. Второе пленарное заседание, посвященное интеграционным процессам в Евразии, пройдет за рабочим завтраком и будет полностью закрытым. По итогам саммита планируется принять четыре документа – Казанскую декларацию, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 гг., совместное заявление по энергетике и культуре. Путин и Маркос также должны выступить с заявлением для СМИ.
Саммит «Россия – АСЕАН» проходит 17–18 июня в Казани. В мероприятии принимают участие делегации всех 11 стран – участниц ассоциации – Брунея, Малайзии, Вьетнама, Восточного Тимора, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Сингапура, Филиппин. Последняя председательствует в АСЕАН в 2026 г. Накануне от имени президента России для глав делегаций прошел торжественный прием. Кроме того, 17 июня Путин на полях саммита провел четыре двусторонние встречи, еще шесть запланированы на 18 июня.