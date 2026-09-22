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Главная / Бизнес /

Илья Бердников стал новым гендиректором «Ашана»

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Новым генеральным директором сети «Ашан» в России стал Илья Бердников, сообщила пресс-служба компании.

«С 19 сентября 2026 г. на пост генерального директора "Ашан ритейл Россия" назначен Илья Бердников, Ася Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора компании», – говорится в сообщении.

Как сообщает «Коммерсантъ», с декабря 2024 г. Бердников занимает пост исполнительного директора в Росимуществе. В 2020-2022 гг. он руководил одним из департаментов X5. Также он работал в винной компании Askaneli и канадской строительной компании Bothwell Accurate Co.

17 сентября российская «дочка» Auchan была передана во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Во временное управление переданы 99,99858% долей в уставном капитале ООО «Ашан», которые ранее принадлежали французской компании Sogepar (Societe Par Actions Simplifiee Sogepar). Также «Л.Е.В. Менеджмент» получил во временное управление 0,00142% долей ООО «Ашан», принадлежавших Б.В. Меелакеру.

21 сентября в пресс-службе «Ашан ритейл Россия» сообщили, что компания продолжит работу после перехода во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» в полном объеме.

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