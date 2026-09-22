Илья Бердников стал новым гендиректором «Ашана»

Как сообщает «Коммерсантъ», с декабря 2024 г. Бердников занимает пост исполнительного директора в Росимуществе. В 2020-2022 гг. он руководил одним из департаментов X5. Также он работал в винной компании Askaneli и канадской строительной компании Bothwell Accurate Co.