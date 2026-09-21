«Ашан» продолжит работу после перехода во временное управление

АО «Л.Е.В. Менеджмент» имеет уставный капитал в 15 000 руб. АО было зарегистрировано в октябре 2024 г., его генеральным директором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин, до этого компанию с момента ее создания возглавляла Лариса Рогачева. О Краюшкине и Рогачевой ничего не известно.