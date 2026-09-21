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Главная / Бизнес /

«Ашан» продолжит работу после перехода во временное управление

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Ашан ритейл Россия» продолжит работу в полном объеме после перехода во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Об этом сообщили в ритейлере.

«Данное действие [переход во временное управление] не является национализацией компании или сменой собственника», – уточнили в «Ашане».

В компании заверили, что продолжат «безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом». Также в ритейлере выразили уверенность, что взаимодействие с командой «Л.Е.В. Менеджмент» поспособствует «дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы».

17 сентября этого года президент РФ Владимир Путин передал во временное управление российскую «дочку» Auchan. Тем же указом под управление переданы 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащие Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG. Указ главы государства затрагивает 16 российских юрлиц. 

АО «Л.Е.В. Менеджмент» имеет уставный капитал в 15 000 руб. АО было зарегистрировано в октябре 2024 г., его генеральным директором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин, до этого компанию с момента ее создания возглавляла Лариса Рогачева. О Краюшкине и Рогачевой ничего не известно.

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