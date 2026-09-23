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АТОР заявил о новом подорожании визы в Египет со следующего года

Сергей Пахомов
Spencer Davis \ Unsplash
Spencer Davis \ Unsplash

Цена на визу в Египет увеличится с $30 до $33 с 1 января 2027 г., повышение затронет и обычное разрешение на въезд, и цифровое. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на циркуляр египетской туристической палаты.

Документ также предусматривает сервисный сбор $6 за оформление и банковские комиссии, однако не уточняет, будет ли он взиматься при всех способах получения визы. АТОР отметил, что сейчас дополнительные $6 платят только туристы, оформляющие цифровую визу с QR-кодом в аэропорту Каира. В Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визовые марки, дополнительного сбора нет.

Как уточнила АТОР, это уже второе подорожание за год. С 1 марта текущего года цена на визы по прибытии увеличилась с $25 до $30.

2 сентября сервис бронирования пакетных туров Onlinetours сообщил, что осенью средний чек на зарубежные туры вырос, в том числе в Египте. Каир  нарастил долю с 17,8% до 21,5%.

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные АТОР писали, что россияне в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж, что на 8,7% больше год к году. Темпы роста спроса на выездной туризм снижаются. 

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