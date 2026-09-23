АТОР заявил о новом подорожании визы в Египет со следующего года

Документ также предусматривает сервисный сбор $6 за оформление и банковские комиссии, однако не уточняет, будет ли он взиматься при всех способах получения визы. АТОР отметил, что сейчас дополнительные $6 платят только туристы, оформляющие цифровую визу с QR-кодом в аэропорту Каира. В Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визовые марки, дополнительного сбора нет.