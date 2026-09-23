Гендиректором «Лемана про» стал экс-председатель СД Газтрансбанка
Бывший председатель совета директора Газтрансбанка Денис Исаев стал гендиректором «Лемана про» (ООО «Ле Монлид»). Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Предыдущий глава «Лемана про» Лоран Дефассье продолжит работу в качестве исполнительного директора компании.
По данным компании, Исаев имеет более чем 20-летний опыт управления проектами в строительстве и финансах. Отмечается также, что «Лемана про» продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников.
17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.
Представитель «Л.Е.В. Менеджмента» говорил «Ведомостям», что компания заинтересована в сохранении единой торговой сети ритейлера.