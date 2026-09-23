Гендиректором «Лемана про» стал экс-председатель СД Газтрансбанка

По данным компании, Исаев имеет более чем 20-летний опыт управления проектами в строительстве и финансах. Отмечается также, что «Лемана про» продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников.