Промпроизводство в России по итогам августа снизилось на 0,6%

В августе добыча полезных ископаемых снизилась на 1,3% г/г. При этом в июле в данной отрасли также наблюдался спад на 2,6%, а за восемь месяцев 2026 г. добыча полезных ископаемых снизилась на 1% по сравнению с показателями за аналогичный период.