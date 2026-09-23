Промпроизводство в России по итогам августа снизилось на 0,6%
Промышленное производство в России в августе 2026 г. снизилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., следует из данных Росстата.
В январе-августе 2026 г. рост в сфере составил 0% в годовом выражении.
В обрабатывающих отраслях в августе зафиксировано снижение темпов роста на 0,5% г/г, при этом в июле наблюдался рост на 2,4%. За январь-август 2026 г. показатели в обрабатывающих отраслях выросли на 0,4% г/г.
В августе добыча полезных ископаемых снизилась на 1,3% г/г. При этом в июле в данной отрасли также наблюдался спад на 2,6%, а за восемь месяцев 2026 г. добыча полезных ископаемых снизилась на 1% по сравнению с показателями за аналогичный период.
В августе объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. снизили производство напитков (-24,1%), производство кокса и нефтепродуктов (-17,8%), производство табачных изделий (-16,9%), производство текстильных изделий (-8,0%), а также производство химических веществ и химических продуктов (-4,7%).
Наибольший рост в августе 2026 г. показали производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (26,4%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (11,4%), добыча угля (11,4%), добыча металлических руд (9,8%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (8,4%).
В июле промышленное производство в России выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь – июль рост составил 0,1% в годовом выражении. По сравнению с июнем промпроизводство увеличилось на 1,4%.