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Минэкономразвития оценило добычу нефти в России на 2026 год в 494 млн тонн

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития оценивает объем добычи нефти в России в 2026 г. в 494 млн т. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на заседании правительства.

Согласно представленному прогнозу, в 2027 г. добыча нефти должна увеличиться до 500 млн т.

В последующие два года Минэкономразвития ожидает сохранения дальнейшего роста показателя: в 2028–2029 гг. объем добычи прогнозируется на уровне 505 млн т.

21 сентября министр финансов России Антон Силуанов сказал, что Минфин сформировал бюджет на 2027 г. исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель. По его словам, при формировании бюджета власти исходили из необходимости учитывать возможное снижение стоимости нефти и не создавать дополнительных рисков для государственных финансов.

По данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 г. мировой спрос на нефть снизится на 1,6 млн б/с. Согласно прогнозу МЭА, мировые поставки нефти сократятся на 4,3 млн б/с. в 2026 г. (до 102 млн. б/с.), так как рост поставок из Северной и Южной Америки только частично компенсирует потери на Ближнем Востоке и в России. Снижение спроса на нефть агентство связывает с ростом цен на топливо на фоне закрытия Ормузского пролива. При этом годовое сокращение снизится с 4,9 млн б/с. во II квартале 2026 г., в III квартале 2026 г. оно составит 2,8 млн б/с. Агентство ожидает, что в 2027 г. рост мирового спроса на нефть увеличится до 2,4 млн б/с.

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