Силуанов: Минфин заложил в бюджет цену нефти на уровне $50 за баррель
Министерство финансов России сформировало бюджет исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.
По его словам, при формировании бюджета власти исходили из необходимости учитывать возможное снижение стоимости нефти и не создавать дополнительных рисков для государственных финансов.
В ходе форума министр также сказал, что федеральный бюджет России на 2027 г. будет заложен с дефицитом, его размер составит около 2% ВВП. 17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета России примерно на уровне 2% ожидается при консервативном сценарии цен на нефть.
Как писали «Ведомости» 21 сентября, число госзакупок бензина и дизельного топлива в России и их совокупная стоимость заметно выросли в январе – августе 2026 г. По данным «Тендерплана», государственные заказчики в январе – августе этого года разместили 43 428 тендеров на закупку бензина и дизтоплива, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость закупок увеличилась на 30% в годовом выражении и достигла 289 млрд руб. В августе госзаказчики разместили 4486 тендеров на 23,4 млрд руб. В годовом выражении количество закупок выросло на 27%, а их стоимость – в 1,6 раза.
Максимальное число закупок в этом году было зафиксировано в июне, когда был объявлен 7201 тендер (рост на 23% к уровню июня 2025 г.) на 30,2 млрд руб. (+22%). В денежном выражении максимальный объем закупок был зафиксирован в марте, в преддверии начала сезона повышенного спроса, – 58,6 млрд руб. (рост в 1,6 раза), тогда заказчики разместили 6465 тендеров (+8%). Средняя цена закупки в январе – августе увеличилась на 12% до 6,7 млн руб.