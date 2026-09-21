Силуанов: Минфин заложил в бюджет цену нефти на уровне $50 за баррель

Как писали «Ведомости» 21 сентября, число госзакупок бензина и дизельного топлива в России и их совокупная стоимость заметно выросли в январе – августе 2026 г. По данным «Тендерплана», государственные заказчики в январе – августе этого года разместили 43 428 тендеров на закупку бензина и дизтоплива, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость закупок увеличилась на 30% в годовом выражении и достигла 289 млрд руб. В августе госзаказчики разместили 4486 тендеров на 23,4 млрд руб. В годовом выражении количество закупок выросло на 27%, а их стоимость – в 1,6 раза.